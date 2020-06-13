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Милевский – о конфликте с Алиевым: Кент начал хвататься за нож – чуть до поножовщины не дошло

06:00 28 Читати українською
Милевский – о конфликте с Алиевым: Кент начал хвататься за нож – чуть до поножовщины не дошло
Артем Милевский и Александр Алиев / Фото из открытых источников

Бывший форвард Динамо Артем Милевский рассказал о конфликте с Александром Алиевым, который возник во время игры в карты.

"Сидим на сборах в Португалии, последний день. День приезда и день отъезда никто не отменял. Играем в карты. Валентин Белькевич, царство ему небесное, тогда еще был в Динамо, и Макс Шацких. И вот играем мы пара на пару. Понятно, открыли "Сан Мигель"...

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И они нас "утюжат" жестко. Мы тогда играли не на деньги, а на отжимания. И мы уже раз сто отжались. Сидим друг на друга уже рычим. Проигрываем опять, слово за слово, встаем – и бьем друг друга по бороде. Парни нас разнимают: "Кенти, вы что делаете?". Мы такие – ну хорошо, кент. Руки пожали, снова сели, сейчас, думаем, порвем их. Так ни разу и не выиграли.

Закончились карты, к нам пришли массажисты и начальник команды. Все дошло до того, что кент начал хвататься за нож. Был серьезный конфликт, и слава Богу, не дошло до поножовщины", – сказал Милевский во время стрима на собственном YouTube-канале "Миля".

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Видеоновости Артем Милевский Артем Милевский Александр Алиев Александр Алиев Динамо Киев Динамо Киев Валентин Белькевич Максим Шацких Максим Шацких
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