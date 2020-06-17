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Суркіс відверто розповів про своє ставлення до Мілевського та Алієва

20:36 - Читать на русском
Суркіс відверто розповів про своє ставлення до Мілевського та Алієва
Олександр Алієв та Артем Мілевський / Фото з відкритих джерел

Президент Динамо Ігор Суркіс пригадав про співпрацю з двома скандальними екс-зірками київського клубу.

"Чи переглядав я Youtube-канали Мілевського та Алієва? Один раз дивився. Чи цікаво мені? А що цікавого? Як вони згадують, як я їх штрафував? Так я по ділу їх штрафував. Вони хороші хлопці, не маю до них претензій.

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Просто все, що я говорив – все збулося. Коли вони були в Динамо, я їм говорив, що вони можуть бути великими, і їх запам'ятають. І був період, коли вони взялися за голову – це прихід Сьоміна. А потім вони знову почали займатися тим, чим займалися", – розповів Суркіс у програмі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Артем Мілевський зараз є одним з лідерів Динамо Брест та допоміг команді здобути золоті медалі чемпіонату Білорусі минулого сезону.

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Ігор Суркіс Юрій Юрій Сьомін Олександр Олександр Алієв Динамо Динамо Артем Артем Мілевський
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