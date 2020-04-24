"Суркис отдал за меня большие деньги и хотел вернуть потраченное": Верпаковскис – о продлении контракта с Динамо

Бывший нападающий Динамо Марис Верпаковскис признался, почему остался в киевском клубе несмотря на непопадание в основной состав.

"В принципе, мне грех жаловаться на то, как сложилась моя карьера, ведь везде, где мне довелось поиграть, я получал удовольствие от футбола. Наверное, можно сожалеть лишь о том, что не удалось полноценно заиграть в Динамо. Но, каждый раз приезжая в аренду в новый клуб, меня везде уважали, я представлял известную команду, которая регулярно выступает на европейской арене.

Верпаковскис признался, почему не перешел из Динамо в топ-клуб

На меня не рассчитывали, но я продлил контракт с Динамо. Почему? Это было условие Динамо, чтобы я мог уйти в аренду в другой клуб. Игорь Суркис отдал за меня большие деньги и рассчитывал, что в случае, если я где-то "выстрелю", можно будет хотя бы вернуть потраченные средства", – сказал Верпаковскис в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, латвийский нападающий принадлежал киевскому клубу в 2003-2011 годах, но с 2007-го почти все время проводил в аренде. В частности, Марис успел побегать в футболках испанских Хетафе и Сельты, хорватского Хайдука и греческого Эрготелиса.

Яремчук, недооцінений гравець збірної України і заміна форварду Динамо – ці трансфери у топ-ліги вже чекають