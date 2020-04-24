toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Верпаковскис признался, почему не перешел из Динамо в топ-клуб

16:26 50 Читати українською
Верпаковскис признался, почему не перешел из Динамо в топ-клуб
Марис Верпаковскис / ФК Динамо Киев

Экс-форвард Динамо Марис Верпаковскис вспомнил свои выступления за киевский клуб.

"После Евро-2004 было достаточно предложений от клубов из топ-чемпионатов. Причем, ко мне приходили агенты даже во время самого чемпионата Европы, интересовались моим желанием перейти в другой клуб.

Экс-форвард Динамо Верпаковскис признался, кто повлиял на его спад в киевском клубе

Но я только полгода провел в Динамо, хорошо чувствовал себя в Киеве, поэтому говорил всем, что сам ничего решать не буду и пусть общаются непосредственно с динамовским руководством. А обращался ли кто-то в итоге к Игорю Михайловичу с конкретным предложением, наверное, надо спрашивать у него самого", – сказал Верпаковскис в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, латвийский нападающий принадлежал киевскому клубу в 2003-2011 годах, но с 2007-го почти все время проводил в аренде.

Як Шева розігнався до 310 кілометрів, або Кому пророкували рівень Мессі: призовий кросворд від головного редактора

blog_ava
"Что ты вытворяешь": кандидат в сборную Украины порвал очередными трюками – поражен даже финалист Лиги Европы
11:19
273
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Марис Верпаковскис
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Реал вынужден отложить трансфер Мбаппе, – L'Equipe
    Франція — 23 апр191 Реал вынужден отложить трансфер Мбаппе, – L'Equipe
23
час
:
54
мин
Волынь
18:00
Металлист 1925
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук