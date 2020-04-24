Верпаковскис признался, почему не перешел из Динамо в топ-клуб

Экс-форвард Динамо Марис Верпаковскис вспомнил свои выступления за киевский клуб.

"После Евро-2004 было достаточно предложений от клубов из топ-чемпионатов. Причем, ко мне приходили агенты даже во время самого чемпионата Европы, интересовались моим желанием перейти в другой клуб.

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Но я только полгода провел в Динамо, хорошо чувствовал себя в Киеве, поэтому говорил всем, что сам ничего решать не буду и пусть общаются непосредственно с динамовским руководством. А обращался ли кто-то в итоге к Игорю Михайловичу с конкретным предложением, наверное, надо спрашивать у него самого", – сказал Верпаковскис в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, латвийский нападающий принадлежал киевскому клубу в 2003-2011 годах, но с 2007-го почти все время проводил в аренде.

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