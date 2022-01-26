Суркис очень скромно оценил свое состояние: "В моем сейфе сейчас только мыши"
Президент Динамо Игорь Суркис советует не верить всем цифрам, которые ему приписывают СМИ.
"Мое состояние составляет 275 миллионов? Это неправда. Возможно, они считают активы. Футбольный клуб Динамо оценивается в какую-то сумму. Например, 300 миллионов. Это стоимость футболистов и инфраструктуры клуба.
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Есть какой-то бизнес, хотя я не знаю, как они оценивают. В тумбочке у меня не лежит 275 миллионов, уверяю вас. У меня есть сейф – можете проверить, там только мыши сейчас.
Возможно, сумма и больше, если оценить вообще все, что есть. Возможно, меньше. Я не понимаю, как они оценивают, и не хочу оценивать. Я вполне самодостаточный человек, есть чем позавтракать, чем пообедать и чем поужинать. Езжу на хорошей машине", – рассказал Суркис в интервью Бомбардир.
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