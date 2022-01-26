"Мое состояние составляет 275 миллионов? Это неправда. Возможно, они считают активы. Футбольный клуб Динамо оценивается в какую-то сумму. Например, 300 миллионов. Это стоимость футболистов и инфраструктуры клуба.

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Есть какой-то бизнес, хотя я не знаю, как они оценивают. В тумбочке у меня не лежит 275 миллионов, уверяю вас. У меня есть сейф – можете проверить, там только мыши сейчас.

Возможно, сумма и больше, если оценить вообще все, что есть. Возможно, меньше. Я не понимаю, как они оценивают, и не хочу оценивать. Я вполне самодостаточный человек, есть чем позавтракать, чем пообедать и чем поужинать. Езжу на хорошей машине", – рассказал Суркис в интервью Бомбардир.

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