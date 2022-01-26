"Мої статки становлять 275 мільйонів? Це неправда. Можливо, вони рахують активи. Футбольний клуб Динамо оцінюється у якусь суму. Наприклад, 300 мільйонів. Це вартість футболістів та інфраструктури клубу.

Суркіс: Грошей, які Динамо отримало у Лізі чемпіонів, не вистачає на утримання клубу

Є якийсь бізнес, хоча я не знаю, як вони оцінюють. У тумбочці в мене не лежить 275 мільйонів, запевняю вас. У мене є сейф – можете перевірити, там лише миші зараз.

Можливо, сума й більша, якщо оцінити взагалі все, що є. Можливо, менша. Я не розумію, як вони оцінюють, і не хочу оцінювати. Я цілком самодостатня людина, маю що поснідати, що пообідати і що повечеряти. Їжджу на гарній машині", – розповів Суркіс в інтерв'ю Бомбардир.

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