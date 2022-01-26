Суркіс дуже скромно оцінив свої статки: "У моєму сейфі зараз лише миші"
Президент Динамо Ігор Суркіс радить не вірити усім цифрам, які йому приписують ЗМІ.
"Мої статки становлять 275 мільйонів? Це неправда. Можливо, вони рахують активи. Футбольний клуб Динамо оцінюється у якусь суму. Наприклад, 300 мільйонів. Це вартість футболістів та інфраструктури клубу.
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Є якийсь бізнес, хоча я не знаю, як вони оцінюють. У тумбочці в мене не лежить 275 мільйонів, запевняю вас. У мене є сейф – можете перевірити, там лише миші зараз.
Можливо, сума й більша, якщо оцінити взагалі все, що є. Можливо, менша. Я не розумію, як вони оцінюють, і не хочу оцінювати. Я цілком самодостатня людина, маю що поснідати, що пообідати і що повечеряти. Їжджу на гарній машині", – розповів Суркіс в інтерв'ю Бомбардир.
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