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Суркис объяснил вялый первый тайм Динамо против немотивированного Шахтера

12:45 - Читати українською
Суркис объяснил вялый первый тайм Динамо против немотивированного Шахтера
Игорь Суркис / Фото из открытых источников

Президент Динамо Игорь Суркис сделал свои выводы после поражения Динамо от Шахтера (2:3) в 29 туре УПЛ.

51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосип Пиварич
 
Тарас Степаненко 31’
Евгений Коноплянка 39’
Алан Патрик 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Евгений Коноплянка
51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрик
90+2’ Йосип Пиварич

Руководитель "бело-синих" признал закономерность такого результата Классического.

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"Шахтер играл – команда, которая уже стала чемпионом и ей ничего не нужно было. Они играли раскованно, а мы с напряжением. Это было заметно в первом тайме", – сказал Суркис в комментарии ПроФутболу.

Добавим, что поражение увеличило отставание Динамо от Шахтера до 20 очков. По итогам тура киевляне пропустили вперед еще и Десну по дополнительным показателям.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Динамо Киев - Шахтер
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