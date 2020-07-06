Суркис объяснил вялый первый тайм Динамо против немотивированного Шахтера

Президент Динамо Игорь Суркис сделал свои выводы после поражения Динамо от Шахтера (2:3) в 29 туре УПЛ.

Руководитель "бело-синих" признал закономерность такого результата Классического.

"Динамо в первом тайме против Шахтера просто присутствовало": Леоненко уничтожил киевлян по мотивам Классического

"Шахтер играл – команда, которая уже стала чемпионом и ей ничего не нужно было. Они играли раскованно, а мы с напряжением. Это было заметно в первом тайме", – сказал Суркис в комментарии ПроФутболу.

Добавим, что поражение увеличило отставание Динамо от Шахтера до 20 очков. По итогам тура киевляне пропустили вперед еще и Десну по дополнительным показателям.

"Шахтер мог забить 10", или Момент, когда слова закончились: сокрушительная реакция на крах Динамо и призрак Блохина