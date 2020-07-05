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"Шахтер мог забить 10", или Момент, когда слова закончились: сокрушительная реакция на крах Динамо и призрак Блохина

5 июля 10:00 - Читати українською
"Шахтер мог забить 10", или Момент, когда слова закончились: сокрушительная реакция на крах Динамо и призрак Блохина
Алан Патрик ставит точку / Фото ФК Шахтер
Олег Бабий Олег Бабий

"Футбол 24" собрал комментарии экспертов по мотивам зрелищной перестрелки между Динамо и Шахтером (2:3) в последнем Классическом сезона 2019/20.

51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосип Пиварич
 
Тарас Степаненко 31’
Евгений Коноплянка 39’
Алан Патрик 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Евгений Коноплянка
51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрик
90+2’ Йосип Пиварич

Итак, Динамо в четвертый раз в действующем сезоне УПЛ уступило своему принципиальному сопернику, а в целом это уже восьмое (причем – второе подряд за 7 дней) поражение киевлян. Разрыв между командами Михайличенко и Каштру вырос до 20 очков.

Динамо – Шахтер – 2:3 – видео голов и обзор матча

Субботняя неудача может стоить "бело-синим" слишком дорого. Если сегодня Заря обыгрывает Александрию, то выйдет на чистую вторую строчку (привет, Лига чемпионов!). А если еще и Десна преодолеет Колос, Динамо оказывается за пределами топ-тройки – на фоне психологической ямы, кадрового и творческого дефицита. До финиша, напомним, только три тура. Пахнет катастрофой.

***

Накануне Классического менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло жестко прошелся по Динамо: "Это банда раскормленных мажоров". После матча специалист только бессильно умыл руки: "Слова закончились".

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Иссяк словарный запас и в авторитетного скаута Алекса Великих.

Порадовал его наметанный глаз разве что Тайсон.

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Игорь Цыганик также очарован эффектным появлением бразильца. Кажется, что ответ на вопрос ведущего "Профутбола" – очевиден.

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"Михайличенко не только никудышный спортивный директор, но и тренер". "В Динамо сейчас выпадают не только игроки, но и целые линии", – приговор от автора Футбол 24 и Gazeta.ua Сергея Тищенко.

***

К слову, известный украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк, как известно, является большим поклонником футбола. И Алексей Михайличенко на посту главного тренера Динамо его также не устраивает.

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Комментатор "Сетанты" и автор Футбол 24 Дмитрий Джулай вспомнил свое прошлогоднее интервью, сделав пессимистический вывод.

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Экс-полузащитник сборной Украины, а сейчас эксперт Евгений Левченко лаконично – о главном.

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Немного просторнее высказался Сергей Коваль, футбольный агент и юрист: "Голы Динамо могут вызвать иллюзию равной борьбы. Но нет, два случайных мяча из-за ошибки юного Трубина..."

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Тему Трубина подхватил легенда отечественного комментаторского цеха Сергей Савелий – неожиданные параллели с далеким прошлым.

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На вчерашнем матче побывал тренер, с которым Динамо последний раз добывало золотые медали украинского первенства. Мысли Сергея Станиславовича попытался прочитать Брутальный футбол.

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Отдельной критики от автора Футбол 24 Михаила Юхименко удостоилось поведение игроков Динамо после поединка. Они не оставили никаких шансов нашему коллеге с FootballHub для получения комментария. На несколько секунд притормозил разве что Никита Бурда.

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Шахтер перестрелял Динамо в матче УПЛ – второе подряд фиаско команды Михайличенко открывает путь Заре

blog_ava
Коноплянка сделал неожиданное признание о своих голах в ворота киевлян
5 июля
10936
Теги
Главное Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Шахтер Статьи Десна Десна Заря Заря Шахтер Шахтер Алексей Алексей Михайличенко Тайсон Анатолий Анатолий Трубин Олег Бабий Игорь Цыганык Олег Блохин Евгений Левченко Дмитрий Джулай Вячеслав Заховайло Сергей Савелий Алекс Великих
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