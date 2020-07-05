"Шахтер мог забить 10", или Момент, когда слова закончились: сокрушительная реакция на крах Динамо и призрак Блохина

"Футбол 24" собрал комментарии экспертов по мотивам зрелищной перестрелки между Динамо и Шахтером (2:3) в последнем Классическом сезона 2019/20.

Итак, Динамо в четвертый раз в действующем сезоне УПЛ уступило своему принципиальному сопернику, а в целом это уже восьмое (причем – второе подряд за 7 дней) поражение киевлян. Разрыв между командами Михайличенко и Каштру вырос до 20 очков.

Динамо – Шахтер – 2:3 – видео голов и обзор матча

Субботняя неудача может стоить "бело-синим" слишком дорого. Если сегодня Заря обыгрывает Александрию, то выйдет на чистую вторую строчку (привет, Лига чемпионов!). А если еще и Десна преодолеет Колос, Динамо оказывается за пределами топ-тройки – на фоне психологической ямы, кадрового и творческого дефицита. До финиша, напомним, только три тура. Пахнет катастрофой.

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Накануне Классического менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло жестко прошелся по Динамо: "Это банда раскормленных мажоров". После матча специалист только бессильно умыл руки: "Слова закончились".

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Иссяк словарный запас и в авторитетного скаута Алекса Великих.

Порадовал его наметанный глаз разве что Тайсон.

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Игорь Цыганик также очарован эффектным появлением бразильца. Кажется, что ответ на вопрос ведущего "Профутбола" – очевиден.

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"Михайличенко не только никудышный спортивный директор, но и тренер". "В Динамо сейчас выпадают не только игроки, но и целые линии", – приговор от автора Футбол 24 и Gazeta.ua Сергея Тищенко.

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К слову, известный украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк, как известно, является большим поклонником футбола. И Алексей Михайличенко на посту главного тренера Динамо его также не устраивает.

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Комментатор "Сетанты" и автор Футбол 24 Дмитрий Джулай вспомнил свое прошлогоднее интервью, сделав пессимистический вывод.

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Экс-полузащитник сборной Украины, а сейчас эксперт Евгений Левченко лаконично – о главном.

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Немного просторнее высказался Сергей Коваль, футбольный агент и юрист: "Голы Динамо могут вызвать иллюзию равной борьбы. Но нет, два случайных мяча из-за ошибки юного Трубина..."

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Тему Трубина подхватил легенда отечественного комментаторского цеха Сергей Савелий – неожиданные параллели с далеким прошлым.

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На вчерашнем матче побывал тренер, с которым Динамо последний раз добывало золотые медали украинского первенства. Мысли Сергея Станиславовича попытался прочитать Брутальный футбол.

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Отдельной критики от автора Футбол 24 Михаила Юхименко удостоилось поведение игроков Динамо после поединка. Они не оставили никаких шансов нашему коллеге с FootballHub для получения комментария. На несколько секунд притормозил разве что Никита Бурда.

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Шахтер перестрелял Динамо в матче УПЛ – второе подряд фиаско команды Михайличенко открывает путь Заре