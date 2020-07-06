Суркіс пояснив млявий перший тайм Динамо проти невмотивованого Шахтаря

Президент Динамо Ігор Суркіс зробив свої висновки після поразки Динамо від Шахтаря (2:3) в 29 турі УПЛ.

Керівник "біло-синіх" визнав закономірність такого результату Класичного.

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"Шахтар грав – команда, яка вже стала чемпіоном і їй нічого не потрібно було. Вони грали розкуто, а ми з напругою. Це було помітно в першому таймі", – сказав Суркіс у коментарі ПроФутболу.

Додамо, що поразка збільшила відставання Динамо від Шахтаря до 20 очок. За підсумками туру кияни пропустили вперед ще й Десну за додатковими показниками.

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