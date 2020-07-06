"Динамо в первом тайме против Шахтера просто присутствовало": Леоненко уничтожил киевлян по мотивам Классического

Экс-форвард Динамо Виктор Леоненко дал уничтожающую оценку игре Динамо в поединке 29 тура УПЛ против Шахтера (2:3).

"Преимущество в составе и мастерстве, сейчас 20 очков отрыва. Я сегодня с Лужным разговаривал. У него кроме мата ничего нет. Первый тайм обсуждать не стоит. Динамо просто присутствовало. Они хоть немного сгладили игру тем, что во втором тайме два гола забили. Шахтер в первой половине встречи сделал результат, а потом расслабился. Хотя там и молодежь.

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Сейчас Шахтер ничего не может сломать, их задача решена. Каштру имеет отличную возможность наигрывать молодежь, чем он и пользуется. Вообще, Шахтер должен был играть плохо в этой игре, ведь люди выступают впервые вместе на официальном уровне", – заявил Леоненко в эфире программы Великий Футбол.

Добавим, что поражение увеличило отставание Динамо от Шахтера до 20 очков. По итогам тура киевляне пропустили вперед еще и Десну по дополнительным показателям.

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