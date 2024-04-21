Динамо разбило Полесье в матче 25-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Динамо – Полесье на "Футбол 24".

Динамо повело в счете на 32-й минуте: Ярмоленко вывел Ваната один на один с вратарем, а тот легко реализовал свой шанс. После перерыва Шапаренко классным ударом в дальнюю девятку удвоил перевес.

Динамо на глазах Реброва и Луческу разгромило Полесье – Ванат укрепил лидерство в бомбардирской гонке УПЛ

Кравец на 63-й минуте оставил Полесье в меньшинстве, а Динамо добило соперника на 77-й минуте – Буяльский забил издевательский гол после паса от Ваната.