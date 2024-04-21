Динамо – Полесье – 3:0 – видео голов и обзор матча
21:21 - Читати українською
Динамо разбило Полесье в матче 25-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Динамо – Полесье на "Футбол 24".
завершено
33’ Владислав Ванат
Василий Кравец 63’
33’ Владислав Ванат
63’ Василий Кравец
Динамо повело в счете на 32-й минуте: Ярмоленко вывел Ваната один на один с вратарем, а тот легко реализовал свой шанс. После перерыва Шапаренко классным ударом в дальнюю девятку удвоил перевес.
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Кравец на 63-й минуте оставил Полесье в меньшинстве, а Динамо добило соперника на 77-й минуте – Буяльский забил издевательский гол после паса от Ваната.
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