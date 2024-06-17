Украина стремится, чтобы во время чемпионата Европы говорили не только о ее футбольной команде.

Евро-2024 в эти дни проходит в Германии. В Мюнхене, где сегодня играет сборная Украины, разместили временный мемориал, который демонстрирует преступления российской армии в нашем государстве. Это часть трибуны с харьковского стадиона Солнечный, который обстреляли ракетами. Президент УАФ Андрей Шевченко выступил перед публикой и пообщался с прессой.

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"Сегодня у нас одна команда на поле, но миллион людей на первой линии. Я хочу поблагодарить наши Вооруженные Сили, наших ребят и девушек за то, что мы стоим здесь. Слава Украине!" – сказал Шевченко.

К слову, стадион Солнечный в Харькове возвели перед Евро-2012, сборная Нидерландов использовала его для тренировок во время того чемпионата. Затем на нем играли местные профессиональные клубы – как мужские, так и женские.

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фото Эндрю Тодоса