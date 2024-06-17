В беспорядках между английскими и сербскими фанатами перед матчем Евро-2024 была одна VIP-персона.

В одном из заведений Гельзенкирхена произошла массовая стычка между сербами и англичанами, которых поддерживали албанцы.

Друзья Путина вывесили флаг России на матче Евро-2024 – позор дня

Среди сербских болельщиков был 26-летний Данило Вучич – сын президента страны. Он также рвался принять участие в драке, но его сдержали три человека. По информации СМИ, это представители военной полиции из спецотряда "Кобра", которых Александар Вучич отправил в Германию для опеки сына.

Напомним, что на поле сильнее оказались англичане, одержав победу 1:0. Следующими соперниками сербов на Евро-2024 станут Словения (20 июня) и Дания (25-го).

Tatin sin juri da se pobije sa navijačima Engleske ali Kobre mu ne daju! Kakav otac takav sin!

Preuzeto sa ig: neceznurisano pic.twitter.com/3oULGPNQzD — Miloš Krstić (@MilosKrstic2211) June 16, 2024

Англия едва не оконфузилась против Сербии в матче Евро-2024 – Беллингем в роли наследника Зидана, разочарование от звезд