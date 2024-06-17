Сын президента Сербии рвался в бойню с фанатами сборной Англии – его держали трое спецназовцев
В беспорядках между английскими и сербскими фанатами перед матчем Евро-2024 была одна VIP-персона.
В одном из заведений Гельзенкирхена произошла массовая стычка между сербами и англичанами, которых поддерживали албанцы.
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Среди сербских болельщиков был 26-летний Данило Вучич – сын президента страны. Он также рвался принять участие в драке, но его сдержали три человека. По информации СМИ, это представители военной полиции из спецотряда "Кобра", которых Александар Вучич отправил в Германию для опеки сына.
Напомним, что на поле сильнее оказались англичане, одержав победу 1:0. Следующими соперниками сербов на Евро-2024 станут Словения (20 июня) и Дания (25-го).
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