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Суркис – о ничьей Динамо с Олимпиком: Невозможно за неделю исправить прошлые ошибки

24 августа 23:05 136 Читати українською
Суркис – о ничьей Динамо с Олимпиком: Невозможно за неделю исправить прошлые ошибки
Игорь Суркис / фото Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис в эфире FootballHub прокомментировал ничью киевлян в матче 5-го тура УПЛ с Олимпиком (1:1).

63’ Виктор Цыганков
85’ Беньямин Вербич
 
Сергей Политыло 52’
Дмитрий Гришко 69’
52’ Сергей Политыло
63’ Виктор Цыганков
69’ Дмитрий Гришко
85’ Беньямин Вербич

"Это футбол. Нужно держать голову выше и готовиться к следующим играм. Оступиться может любая команда. Не вижу в этом ничего страшного. Команда находилась в определенном кризисе. Ну не удалось тренерскому штабу в первой игре одержать победу.

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Все победы впереди. Заходил в раздевалку, поддержал игроков. Они расстроены. Во втором тайме они делали все возможное, чтобы выиграть. Не получилось. Подвело исполнительское мастерство.

Гол Цыганкова? Он оживает. Вербич оживает. Во втором тайме была фланговая скоростная игра. Было видно, что ребята воспринимают то, что им предлагает тренерский штаб. Всему свое время. Никто не хотел терять два очка. К тому же, мы могли и проиграть. Просто пропускать такие мячи... У меня даже нет слов.

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Нужно продолжать работать дальше. Чудес не бывает. Тренеры же не волшебники. Невозможно за неделю исправить прошлые ошибки. Футболисты должны начать воспринимать требования. Если они будут играть на скоростях, которые были всегда присущи Динамо, то придут голы и победы", – сказал Суркис.

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