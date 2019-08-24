Динамо – Олимпик – 1:1 – видео голов и обзор матча

Алексей Михайличенко не смог одержать победу в первом поединке после возвращения в Динамо. Смотрите видео голов и обзор матча 5-го тура УПЛ Динамо – Олимпик.

В рамках 5-го тура УПЛ Динамо не смогло дожать Олимпик. В начале второго тайма Политыло вывел дончан вперед, но совсем скоро Цыганков сумел восстановить равновесие и, как оказалось позже, установил окончательный счет – 1:1.

Динамо не смогло обыграть Олимпик – спасение Цыганкова и 2 спорных удаления в дебютном матче Михайличенко

Благодаря этой ничьей Олимпик набрал первое очко в текущем сезоне, но остался на дне таблицы. У Динамо 7 пунктов и третье место.