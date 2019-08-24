Суркіс – про нічию Динамо з Олімпіком: Неможливо за тиждень виправити минулі помилки

Президент Динамо Ігор Суркіс в ефірі FootballHub прокоментував нічию киян в матчі 5-го туру УПЛ з Олімпіком (1:1).

"Це футбол. Потрібно тримати голову вище і готуватися до наступних ігор. Оступитися може будь-яка команда. Не бачу в цьому нічого страшного. Команда перебувала в певній кризі. Ну не вдалося тренерському штабу в першій грі здобути перемогу.

Динамо – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Всі перемоги попереду. Заходив в роздягальню, підтримав гравців. Вони засмучені. У другому таймі вони робили все можливе, щоб виграти. Не вийшло. Підвела виконавська майстерність.

Гол Циганкова? Він оживає. Вербіч оживає. У другому таймі була флангова швидкісна гра. Було видно, що хлопці сприймають те, що їм пропонує тренерський штаб. Всьому свій час. Ніхто не хотів втрачати два очки. До того ж, ми могли і програти. Просто пропускати такі м'ячі... У мене навіть нема слів.

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Потрібно продовжувати працювати далі. Чудес не буває. Тренери ж не чарівники. Неможливо за тиждень виправити минулі помилки. Футболісти повинні почати сприймати вимоги. Якщо вони будуть грати на швидкостях, які були завжди притаманні Динамо, то прийдуть голи і перемоги", – сказав Суркіс.