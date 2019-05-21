Суркис, Хацкевич и Красников на встрече поговорят о трансферной политике

Президент Динамо Игорь Суркис, вице-президент клуба Евгений Красников и главный тренер Александр Хацкевич на встрече во вторник обсудят трансферную политику на следующий сезон.

Как стало известно Футбол 24, как раз трансферам будет посвящена сегодняшняя встреча.

Шахтер – Динамо: прогноз букмекеров на матч УПЛ

Вчера, 20 мая, журналист Игорь Бурбас сообщил, что на этой встрече должна решиться судьба Хацкевича, у которого скоро заканчивается контракт с Динамо.

22 мая "бело-синие" в Харькове сыграют против донецкого Шахтера, который уже оформил досрочное чемпионство. Киевляне уже точно завершат чемпионат на 2 позиции, поэтому поединок не будет иметь никакого турнирного значения.