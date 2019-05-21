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Суркис, Хацкевич и Красников на встрече поговорят о трансферной политике

21 мая 12:00 533 Читати українською
Суркис, Хацкевич и Красников на встрече поговорят о трансферной политике
Александр Хацкевич / ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис, вице-президент клуба Евгений Красников и главный тренер Александр Хацкевич на встрече во вторник обсудят трансферную политику на следующий сезон.

Как стало известно Футбол 24, как раз трансферам будет посвящена сегодняшняя встреча.

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Вчера, 20 мая, журналист Игорь Бурбас сообщил, что на этой встрече должна решиться судьба Хацкевича, у которого скоро заканчивается контракт с Динамо.

22 мая "бело-синие" в Харькове сыграют против донецкого Шахтера, который уже оформил досрочное чемпионство. Киевляне уже точно завершат чемпионат на 2 позиции, поэтому поединок не будет иметь никакого турнирного значения.

Источник: Футбол 24
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Трансферы Трансферы чемпионата Украины Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Трансферы Динамо Киев Игорь Суркис Евгений Красников
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