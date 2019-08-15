"Суркис не уйдет": Левченко назвал причины неудачных результатов Динамо

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко не уверен, что смена главного тренера поможет Динамо.

"Риторический вопрос: что нужно сделать Динамо? Не думаю, что господин Суркис уйдет и дело не в одном Хацкевиче. Проблема глубже, по всей вертикали.

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Кое-что нужно менятьь. Такие аспекты, как селекционная работа, структура клуба, распределение полномочий, тренерский штаб. Ну и быть реалистом", – написал Левченко в Твиттере.

Напомним, накануне киевский клуб уволил с должности главного тренера Александра Хацкевича, который третий год подряд не сумел вывести команду в групповой раунд Лиги чемпионов.

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