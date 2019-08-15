"Суркіс не піде": Левченко назвав причини невдалих результатів Динамо

Колишній гравець збірної України Євген Левченко не впевнений, що зміна головного тренера допоможе Динамо.

"Риторичне запитання: що потрібно зробити Динамо ? Не думаю, що пан Суркіс піде і справа не в одному Хацкевичі. Проблема глибше, по всій вертикалі.

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Дещо потрібно змінити. Такі аспекти, як селекційна робота, структура клубу, розподіл повноважень, тренерський штаб. Ну і бути реалістом", -– написав Левченко у Твіттері.

Нагадаємо, напередодні київський клуб звільнив із посади головного тренера Олександра Хацкевича, який третій рік поспіль не зумів вивести команду у груповий раунд Ліги чемпіонів.

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