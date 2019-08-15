toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

"Суркіс не піде": Левченко назвав причини невдалих результатів Динамо

11:38 1316 Читать на русском
"Суркіс не піде": Левченко назвав причини невдалих результатів Динамо
Євген Левченко / фото із соцмереж

Колишній гравець збірної України Євген Левченко не впевнений, що зміна головного тренера допоможе Динамо.

"Риторичне запитання: що потрібно зробити Динамо ? Не думаю, що пан Суркіс піде і справа не в одному Хацкевичі. Проблема глибше, по всій вертикалі.

Хто стане новим тренером Динамо після того, як Хацкевича відправили у відставку – широкий список кандидатів

Дещо потрібно змінити. Такі аспекти, як селекційна робота, структура клубу, розподіл повноважень, тренерський штаб. Ну і бути реалістом", -– написав Левченко у Твіттері.

Нагадаємо, напередодні київський клуб звільнив із посади головного тренера Олександра Хацкевича, який третій рік поспіль не зумів вивести команду у груповий раунд Ліги чемпіонів.

"Я не вірю у Заварова та Михайличенка": вболівальники Динамо про фіаско з Брюгге, відставку Хацкевича та нового тренера

blog_ava
Суперкубок УЄФА Ліверпуль – Челсі: проблеми "червоних", цікавість "синіх", геройства голкіперів і топ-робота арбітринь
03:45
6335
Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Євген Левченко Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
48
хв
Зоря
20:00
ЦСКА Софія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук