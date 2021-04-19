Динамо торжествовало над Шахтером (1:0) и почти гарантировало себе чемпионство в текущем сезоне. Правда, босс киевлян пока не рвется присваивать "бело-синим" золотые медали.

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"Мой брат (Григорий Суркис – прим.) уже получил поздравления (от Сергея Палкина – прим.), а я подожду еще. Надо поставить финальную точку. Это футбол, это спорт – расслабляться нельзя. Надо играть", – признался Игорь Суркис в эфире программы Великий Футбол.

К слову, преимущество киевлян над дончанами на вершине турнирной таблицы составляет 10 очков. Уже в следующем туре – в матче с Ингульцом – команда Мирчи Луческу может оформить досрочное чемпионство.

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