Президент Динамо Ігор Суркіс поки що не робить поспішних висновків щодо підсумків сезону УПЛ.

Динамо тріумфувало над Шахтарем (1:0) та майже гарантувало собі чемпіонство у поточному сезоні. Щоправда, бос киян наразі не рветься присвоювати "біло-синім" золоті медалі.

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"Мій брат (Григорій Суркіс – прим.) вже отримав привітання (від Сергія Палкіна – прим.), а я почекаю ще. Треба поставити фінальну крапку. Це футбол, це спорт – розслаблятися не можна. Треба грати", – зізнався Ігор Суркіс в ефірі програми Великий Футбол.

До слова, наразі перевага киян над донеччанами на вершині турнірної таблиці складає 10 очок. Вже у наступному турі – в матчі з Інгульцем – команда Мірчі Луческу може оформити дострокове чемпіонство.

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