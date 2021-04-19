Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, что уже успел поздравить брата президента киевлян с чемпионством в УПЛ.

Шахтер уступил Динамо (0:1), что сделало почти невозможным чемпионство "горняков" в текущем сезоне. С этим, похоже, уже и смирилось руководство дончан, в частности Сергей Палкин.

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"Я поздравил Григория Суркиса с чемпионством. Он как бы не причастен к Динамо, а по факту – причастен, я думаю. Конечно, он принял мои поздравления", – признался генеральный директор Шахтера в эфире программы Великий Футбол.

Заметим, благодаря победе Динамо увеличило преимущество над "горняками" на вершине турнирной таблицы до 10 очков. Уже в следующем туре – в матче с Ингульцом – команда Мирчи Луческу может оформить досрочное чемпионство.

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