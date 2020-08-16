Суркис назвал приоритеты Динамо на трансферном рынке – президент киевлян не хочет повторить провальный проект Хацкевича

"Понимаю, что какие-то позиции надо будет усиливать. Кем мы их будем усиливать? Я бы хотел такими игроками, которые показывали результат сразу, а не играли на перспективу. На перспективу у нас уже была молодая команда Александра Хацкевича, которая должна была заиграть, но не заиграла. А на третий год Хацкевич говорил, что команда готова для больших задач, но не получилось.

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Задача Луческу – бороться за первое место. Этот чемпионат мы проиграли, но можно по-разному проиграть. Можно бороться до последнего тура так, как мы боролись за второе место. Но я бы не хотел, чтобы Динамо боролось с такими потугами за второе место и, допустим, второе место зависело от того, как Заря сыграет с Десной. Главная задача – попадание в Лигу чемпионов.

Сегодня говорить о том, что мы дадим 20 или 30 млн евро, или 5, или 10 млн на трансферы – это обманывать самих себя. Сегодня вообще непонятно, что происходит с рынком. Он однозначно упал. И тот футболист, за которого раньше надо было отдать 10 млн евро, сегодня может стоить 5 млн. Но самое сложное в последние годы – уговорить футболиста идти сюда, ехать в этот чемпионат. Легионеров сложно пригласить на ту зарплату, которую получают в команде те же Шапаренко, Миколенко, Цыганков", – поделился Суркис в интервью Новое время.

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