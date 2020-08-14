Суркис описал трансферный вектор Динамо после прихода Луческу – продать Цыганкова могут только при одном условии

"Думаю, что построить Шахтер в Киеве ему не удастся, потому что у каждого своя философия. Сегодня в Шахтере на контракте 13 бразильцев, из которых два – с украинским гражданством. Мы пошли другим путем и попытаемся пройти его до конца. Понимая, что наступили сложные времена после Революции достоинства, мы полностью перестроили нашу структуру. Мы дали возможность развиваться нашей молодежи, дополнительно реконструировали корпус для детской спортивной школы. И сегодня наш акцент на украинских ребят. Вот в этом году выпущено 25 ребят 17 лет. Из них 14 человек начали работать в команде U-19 и у многих из них есть будущее в большом футболе.

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Что касается Цыганкова. Луческу мне искренне сказал: он готов любого футболиста отпустить, но если это устраивает три стороны: клуб, который покупает, клуб, который продает, и самого футболиста. А просто такого футболиста, как Цыганков, конечно, никто не отпускает. Такие футболисты, как Цыганков, Сергей Сидорчук, необходимые для достижения задач, которые ставятся перед командой. Однако я, как президент клуба, гарантирую относительно любого футболиста: если поступит предложение, которое устраивает всех, я его рассмотрю.

На место Цыганкова уже есть, допустим, Георгий Цитаишвили, но для того, чтобы Цитаишвили стал Цыганковым, он должен играть. То же самое происходит в донецком Шахтере. Но только если у них одни бразильцы уйдут, то другие уже будут подготовлены. Мы же больше акцент делаем на наших украинских игроках", – резюмировал Суркис в интервью НВ.

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