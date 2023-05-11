Наставник польского Ракува Марек Папшун попал в сферу интересов киевского Динамо, информирует dynamo.kiev.ua.

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Пока речь не идет о переговорах или официальных предложениях, ведь боссы "бело-синих" будут принимать решение по завершении сезона. Отмечается, что Папшун не планирует продлевать соглашение с Ракувом, поэтому покинет клуб этим летом.

Напомним, что Динамо возглавляет Мирча Луческу, который недавно был прооперирован, а его на посту временно заменил Александр Шовковский. Что касается Папшуна, то его Ракув, за который выступает Владислав Кочергин, досрочно стал чемпионом Польши.

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