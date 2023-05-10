У Мирча Луческу есть несколько вариантов, если он захочет продолжать тренерскую карьеру после операции.

Фенербахче готов снова рассмотреть кандидатуру 77-летнего румына, утверждает Gazetevatan.

Аль-Айн имеет трех кандидатов на замену Реброву – среди них Луческу

Сезон "канарок" под руководством Жорже Жезуша складывается средне – выйти в групповой этап ЛЧ не удалось, в чемпионате догнать Галатасарай почти нереально. Президент Али Коч летом настроен искать другого тренера и вспомнил о Луческу. Фенербахче уже пытался переманить опытного специалиста после полномасштабного вторжения России в Украину, однако Мирча сохранил верность Динамо.

Напомним, сейчас Луческу вообще отдыхает от футбола. Главный тренер Динамо передал команду Александру Шовковскому, а сам проходит реабилитацию после операции.

Динамо на паузе, Луческу под ножом – две кандидатуры и отложенная развязка