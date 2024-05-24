Довбик и Цыганков в старте на финальный матч сезона Ла Лиги: онлайн-трансляция игры Жирона – Гранада
21:13 - Читати українською
Жирона сойдется с Гранадой в поединке 38-го тура Ла Лиги, а Артем Довбик и Виктор Цыганков уже привычно выйдут с первых минут.
Поединок Жирона – Гранада станет последним для дуэта украинцев за каталонцев в этом сезоне. И Довбик, и Цыганков оказались в стартовом составе команды. Артем еще сохраняет шанс завоевать трофей Пичичи – награду лучшему бомбардиру испанского первенства.
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Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть заключительный матч клубного сезона для Довбика и Цыганкова можно на MEGOGO.
Стартовый состав Жироны:
Стартовый состав Гранады:
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