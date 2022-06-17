"На контрактах у нас в академии почти все ребята. Мы считаем их всех талантливыми. Но есть и суперталантливые. Они получают определенную зарплату, но она не меньше, чем минимальная у простых украинцев.

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А что касается агентов, которые пытаются кого-то куда-то "вытащить"... Я знаю разных агентов, не буду называть фамилии. Русскоязычные, например, работающие в Германии. Они пытаются звонить даже футболистам первой команды. Переманивают, там еще что-то. Чтобы вы понимали, самое большое зло в футболе – это агенты. Более того, есть профессиональные агенты, а есть те, которые хотят только заработать легкие деньги. Ну и испортить карьеру игроку", – сказал Суркис в программе "Бомбардир".

К слову, после начала полномасштабной войны Динамо смогло вывезти за границу 4 молодежных группы – часть из них занимается в Польше, остальные – в Венгрии.

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