"В матче с АЗ это была тренерская победа. Игроки выполнили все, что было им рекомендовано и во втором тайме решили задачу. Что Луческу уже успел привить Динамо? Прежде всего, это трудолюбие на тренировках. Тренировки проходят в таком же режиме, как и игра. Это самое главное. А еще, у него нет основного состава.

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Он смотрит, знакомится, беседует с футболистами каждый день и живет на базе. Я предлагаю, чтобы он переехал в квартиру, потому что невозможно все время на базе находиться. Но у него еще идет знакомство с командой.

Правда ли, что Луческу пригласил меня на матч с Гентом? Он меня спросил и я сказал, что я полечу. Только команда полетит в понедельник, а я полечу во вторник. Это будет тяжелое противостояние в двух играх. И Гент ставит перед собой трудную задачу. Мы должны играть с первой и до последней минуты. Давайте не будем загадывать наперед. Естественно, все хотят попасть в Лигу чемпионов.

Гент? Хорошая, конкурентоспособная команда. Мы ее видели в прошлом году против Александрии. Надо настраиваться самым серьезным образом", – поделился Суркис в комментарии телеканалу Футбол.

Напомним, матч Гент – Динамо состоится в среду, 23 сентября, начало игры в 22:00.

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