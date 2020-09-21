"У матчі з АЗ це була тренерська перемога. Гравці виконали все, що було їм рекомендовано і в другому таймі вирішили задачу. Що Луческу вже встиг привити Динамо? Перш за все, це працьовитість на тренуваннях. Тренування проходять в такому ж режимі, як і гра. Це найголовніше. А ще, у нього немає основного складу.

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Він дивиться, знайомиться, розмовляє з футболістами кожен день і живе на базі. Я пропоную, щоб він переїхав у квартиру, тому що неможливо весь час на базі перебувати. Але у нього ще йде знайомство з командою.

Чи правда, що Луческу запросив мене на матч із Гентом? Він мене запитав і я сказав, що я полечу. Тільки команда полетить в понеділок, а я полечу у вівторок. Це буде важке протистояння в двох іграх. І Гент ставить перед собою важку задачу. Ми повинні грати з першої і до останньої хвилини. Давайте не будемо загадувати наперед. Природно, всі хочуть потрапити в Лігу чемпіонів.

Гент? Гарна, конкурентоспроможна команда. Ми її бачили в минулому році проти Олександрії. Треба налаштовуватися найсерйознішим чином", – поділився Суркіс у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, матч Гент – Динамо відбудеться у середу, 23 вересня, початок гри о 22:00.

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