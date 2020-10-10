Президент Динамо Игорь Суркис рассказал о своих ожиданиях от новичка Клейтона и о возвращении Артема Беседина.

"Клейтон может играть и справа, и слева, и в середине поля. Мистер за ним смотрел. Он был в разобранном состоянии, тренер привел его в порядок. Надеюсь, что он нам тоже поможет.

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На Беседина очень рассчитывают в клубе. Луческу тоже. Премии за ЛЧ? Еще не получила команда, но получит", – сказал Игорь Суркис в комментарии Футбол News.

Заметим, Клейтон да Силва является воспитанником Фигейренсе. В прошлом году он защищал цвета Байи и Васко да Гама на правах аренды из Атлетико Минейро. Динамо только недавно объявило о переходе атакующего хавбека, который может сыграть и на позиции форварда.

Что касается Артема Беседина, то 24-летний нападающий вынужден отбывать дисквалификацию за проваленный допинг-тест. Артем не может играть до 19 декабря 2020 года, однако тренироваться с Динамо ему позволят на два месяца раньше – 19 октября.

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