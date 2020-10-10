Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про свої очікування від новачка Клейтона та про повернення Артема Бєсєдіна.

"Клейтон може грати і справа, і зліва, і в середині поля. Містер за ним дивився. Він був у розібраному стані, тренер його довів до ладу. Сподіваюся, що він нам теж допоможе.

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На Бєсєдіна дуже розраховують у клубі. Луческу теж. Премії за ЛЧ? Ще не отримала команда, але отримає", – сказав Ігор Суркіс у коментарі Футбол News.

Зауважимо, Клейтон да Сілва є вихованцем Фігейренсе. Минулоріч він захищав кольори Байї та Васко да Гама на правах оренди з Атлетіко Мінейро. Динамо лише нещодавно оголосило про перехід атакувального хавбека, який може зіграти і на позиції форварда.

Що стосується Артема Бєсєдіна, то 24-річний нападник змушений відбувати дискваліфікацію за провалений допінг-тест. Артем не може грати до 19 грудня 2020 року, проте тренуватися з Динамо йому дозволять на два місяці раніше – 19 жовтня.

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