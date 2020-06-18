Суркис: Я не мог представить, что при таких затратах Блохин приведет Динамо на 4-е место

Президент Динамо Игорь Суркис вспомнил неудачные результаты киевлян в сезоне 2013/14.

"Однажды наша команда уже заняла "почетное" четвертое место в УПЛ. И мне пришлось платить нашему легендарному, великому футболисту Олегу Блохину неустойку. И это при огромных затратах на покупку футболистов для команды. Ну, такой был прописан контракт. Когда я его прописывал я себе даже представить не мог, что Олег Владимирович доведет нашу команду к четвертому месту.

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Но хотел бы встать на его защиту. К сожалению, он не смог сразу включиться в работу. С ним случилось несчастье. Нам тогда удалось вытащить его из этой болезни. Но, к сожалению, он потом уже не смог работать с тем энтузиазмом, с которым начинал в Динамо. В футболе потерял один день – и уже можно не догнать никогда. Я этот урок с Блохиным и Семиным очень хорошо изучил", – рассказал Суркис для программы ТаТоТаке.

Напомним, Олег Блохин возглавлял Динамо в 2012-2014 годах.

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