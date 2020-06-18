toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
АНДРЕЙ ЛУНИН НАПОЛИ МИНАЙ - ДИНАМО КИЕВ МАНЧЕСТЕР СИТИ - АРСЕНАЛ

Суркис: Я не мог представить, что при таких затратах Блохин приведет Динамо на 4-е место

09:55 - Читати українською
Суркис: Я не мог представить, что при таких затратах Блохин приведет Динамо на 4-е место
Игорь Суркис и Олег Блоин / Фото ФК Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис вспомнил неудачные результаты киевлян в сезоне 2013/14.

"Однажды наша команда уже заняла "почетное" четвертое место в УПЛ. И мне пришлось платить нашему легендарному, великому футболисту Олегу Блохину неустойку. И это при огромных затратах на покупку футболистов для команды. Ну, такой был прописан контракт. Когда я его прописывал я себе даже представить не мог, что Олег Владимирович доведет нашу команду к четвертому месту.

Суркис назвал детали контракта Михайличенко в Динамо – тренер выполняет основное условие соглашения

Но хотел бы встать на его защиту. К сожалению, он не смог сразу включиться в работу. С ним случилось несчастье. Нам тогда удалось вытащить его из этой болезни. Но, к сожалению, он потом уже не смог работать с тем энтузиазмом, с которым начинал в Динамо. В футболе потерял один день – и уже можно не догнать никогда. Я этот урок с Блохиным и Семиным очень хорошо изучил", – рассказал Суркис для программы ТаТоТаке.

Напомним, Олег Блохин возглавлял Динамо в 2012-2014 годах.

"На цих чудових надіях Динамо можна хитро заробити": Циганков і ще 3 українці, яких рекомендують у топ-клуб АПЛ

blog_ava
Ребров ответил на слухи о переходе в Фенербахче
08:00
251
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Игорь Суркис Олег Блохин
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
23
мин
Алавес
20:30
Реал Сосьедад
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук