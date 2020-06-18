Суркіс: Я не міг уявити, що при таких затратах Блохін приведе Динамо на 4-те місце

Президент Динамо Ігор Суркіс пригадав невдалі результати киян у сезоні 2013/14.

"Одного разу наша команда вже зайняла "почесне" четверте місце в УПЛ. І мені довелося платити нашому легендарному, великому футболісту Олегу Блохіну компенсацію. І це при величезних витратах на покупку футболістів для команди. Ну, такий був прописаний контракт. Коли я його прописував, я собі навіть уявити не міг, що Олег Володимирович доведе нашу команду до четвертого місця.

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Але хотів би стати на його захист. На жаль, він не зміг відразу включитися в роботу. З ним трапилось нещастя. Нам тоді вдалося витягти його з цієї хвороби. Але, на жаль, він потім вже не зміг працювати з тим ентузіазмом, з яким починав у Динамо. У футболі втратив один день – і вже можна не наздогнати ніколи. Я цей урок з Блохіним і Сьоміним дуже добре вивчив", – розповів Суркіс для програми ТаТоТаке.

Нагадаємо, Олег Блохін очолював Динамо у 2012-2014 роках.

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