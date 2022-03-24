Семья Суркисов отрицает информацию о незаконном выезде из Украины вместе с 17 миллионами долларов наличности.

"Сообщаем, что обнародованная на отдельных интернет-ресурсах информация о якобы вывозе за пределы Украины Игорем Суркисом, Григорием Суркисом или кем-то из их семьи какой-либо суммы наличности не соответствует действительности и является ложью.

ГБР открыло производство касательно таможников, которые выпустили Суркисов из Украины с миллионами долларов наличными

На сегодняшний день, по поручению Игоря Суркиса, его украинскими и венгерскими юристами направлены официальные запросы в таможенные органы Венгрии для опровержения "наличных" лживых фейков (копии прилагаются).

Пользуясь случае информируем, что с первых дней войны семья Суркисов вместе со многими другими небезразличными согражданами направляет все собственные ресурсы и средства для поддержки Вооруженных сил Украины, волонтерского движения, больниц с ранеными бойцами и нуждающихся в помощи.

Поэтому указанная выше информация является не только ложной, но и оскорбительной, учитывая достойную гражданскую позицию, занимаемую семьей Суркисов", – говорится на официальном сайте Динамо.

Россия напала на Украину: нам предлагают провести чемпионат Европы, УПЛ не переедет за границу (LIVE)