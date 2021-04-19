"Мы все против создания Суперлиги. Игроки, которые будут играть там, получат запрет участвовать в чемпионатах мира и Европы. Им не позволят играть за свои сборные. Все конфедерации с этим согласились", – цитирует Чеферина Marca.

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К слову, 12 топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Проект начали Ман Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм, Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан. Это значит, что Александр Зинченко и Андрей Лунин, скорее всего, будут стоять перед выбором накануне чемпионата Европы летом.

К слову, ранее ФИФА негативно отреагировала на запуск Суперлиги, а до этого также угрожала штрафами и банами участникам.

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