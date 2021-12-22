"Мы поддерживаем эту идею. Хотим, чтобы был единый телепул с едиными правилами и принципами для всех клубов без исключений.

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Почему он до сих пор не был создан? Было много факторов, в том числе политических. Правила должны быть одними для всех. Будем надеяться, что на этот раз все будет по-другому: проведут открытый тендер, будут единые правила и принципы.

Мы очень надеемся, что клубам все же удастся договориться. Президент Динамо очень хочет, чтобы был единый телепул. Динамо в этом случае готово пойти на уступки, в том числе финансовые. Будет единственный продукт – будет больше денег, и клубы станут богаче. Это будет лучше для всех. Президент хочет, чтобы наш чемпионат стал сильней и клубы были финансово стабильными. Хочется, чтобы мы могли включать подогрев, а не так как было на нашем матче с Вересом. Чтобы мы могли готовить команду, покупать футболистов.

В данный момент идут переговоры по созданию единого телепула, создана рабочая группа, выписываются правила и принципы тендера. Работа идет, а чем она закончится, узнаем в феврале-марте", – сказал Мохник в комментарии FanDay.

Ранее Суркис заявлял, что никогда не передаст права на трансляции, если матчи будут показывать телеканалы "Футбол 1/2/3".

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