"Контракт телеканалов "Футбол" на трансляцию матчей УПЛ завершается летом. Андрей Павелко включился с идеей, чтобы при нем был создан единый телепул. В регламент по аттестации даже внесен пункт, что клубы соглашаются передать медиаправа Премьер-лиге.

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Второе: Павелко подключает к этой истории компанию, сертифицированную УЕФА. То есть, если будут у клубов какие-то претензии к этому и они решат судиться, то будут вынуждены это делать с УЕФА.

Кто будет в новом тендере? По состоянию на данный момент "1+1" дали заднюю и не планируют бороться за единый тепепул. Будут каналы "Футбол" и MEGOGO. В кулуарах говорят, что MEGOGO – безусловный лидер будущего тендера. Но не все так просто. "Футболы" будут бороться до последнего, ведь это их последний шанс. MEGOGO нужно будет перебить нерыночное предложение каналов "Футбол" – сейчас это 5-6 миллионов долларов, плюс еще пару миллионов уходит на продакшн. Сделать это будет непросто, ведь на MEGOGO считают деньги", – сообщили в программе "ТаТоТаке".

Напомним, в текущем сезоне телеканалы "Футбол 1/2/3" транслируют домашние матчи 13 клубов Премьер-лиги. Медиахолдинг "1+1" – домашние матчи Динамо, Зари и СК Днепр-1.

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