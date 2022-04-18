Президент Динамо не против пойти на компромисс с УАФ касательно привлечения футболистов "бело-синих" к участию в подготовительном сборе.

Напомним, 17 апреля стало известно, что киевский клуб официально отказался отпускать своих 12 футболистов, вызванных в лагерь национальной команды на сбор, старт которого планировался на конец апреля.

"В стране идет война, и сейчас нет полутонов": Петраков поставил ультиматум игрокам Динамо

В Динамо полагают, что в благотворительных поединках "бело-синих" игроки под руководством Мирчи Луческу лучше подготовятся к игре с Шотландией. Возник скандал, а Александр Петраков заявил, что не исключает варианта замены футболистов Динамо другими игроками.

Игорь Суркис выразил готовность отпустить динамовцев в сборную Украины в начале мая. Президент Динамо хочет прояснить два момента. Первое – он стремится определить, кто будет нести ответственность за возможные травмы игроков, полученные в сроки, не определенные ФИФА как окна для международных матчей. Второй – кто будет платить зарплату футболистам, которые больше месяца будут отсутствовать в расположении клуба. Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в Telegram.

По его словам, Динамо готово отпустить игроков в национальную команду 5 мая – на следующий день после благотворительного матча. Александр Петраков, как известно, хочет видеть футболистов в лагере сборной уже второго числа. Сторонам осталось согласовать компромисс по этим трем дням.

Полуфинальный матч плей-офф квалификации ЧМ-2022 Шотландия – Украина намечен на 1 июня. Победитель 5 числа сыграет с Уэльсом в поединке за выход на ЧМ-2022.

Не повторити помилку Шевченка, або Петраков чи Луческу – хто підготує збірників краще?