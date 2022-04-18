Президент Динамо не проти піти на компроміс з УАФ стосовно залучення футболістів "біло-синіх" до участі в підготовчому зборі.

Нагадаємо, 17 квітня стало відомо, що київський клуб офіційно відмовився відпускати своїх 12-х футболістів, викликаних у табір національної команди на збір, старт якого планувався на кінець квітня.

"У країні триває війна, і зараз немає напівтонів": Петраков поставив ультиматум гравцям Динамо

У Динамо вважають, що в благодійних поєдинках "біло-синіх" гравці під керівництвом Мірчі Луческу краще підготуються до гри з Шотландією. Виник скандал, а Олександр Петраков заявив, що не виключає варіанту заміни футболістів Динамо іншими гравцями.

Ігор Суркіс таки висловив готовність відпустити динамівців у збірну України на початку травня. Президент Динамо хоче прояснити два моменти. Перший – він прагне визначити, хто нестиме відповідальність за можливі травми гравців, отримані в терміни, не визначені ФІФА як вікна для міжнародних матчів. Другий – хто платитиме зарплатню футболістам, які на понад місяць залишать розташування клубу. Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у Telegram.

За його словами, Динамо готове відпустити гравців у національну команду 5 травня – наступного дня після благодійного матчу. Олександр Петраков, як відомо, хоче бачити футболістів у таборі збірної вже другого числа. Сторонам залишилося узгодити компроміс щодо цих трьох днів.

Півфінальний матч плей-офф кваліфікації ЧС-2022 Шотландія – Україна запланований на 1 червня. Переможець 5 числа зіграє з Уельсом у поєдинку за вихід на ЧС-2022.

Не повторити помилку Шевченка, або Петраков чи Луческу – хто підготує збірників краще?