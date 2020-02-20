Суркіс: Якби Жерсон Родрігес правильно і професійно ставився до своїх обов'язків, допоміг би Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс вважає, що Жерсон Родрігес, який на правах оренди до кінця сезону буде виступати за турецький Анкарагюджю, не встиг адаптуватися в Києві.

"Я до кожного футболіста ставлюся з величезною повагою. Той же Родрігес не встиг адаптуватися. Якщо взяти того ж Де Пену, який прийшов до нас вільним агентом, і ми отримали за це масу критики. Карлос довів, що є висококласним футболістом, і що допомагає команді.

Динамо частково окупило трансфер Жерсона Родрігеса – Анкарагюджю заплатив киянам пристойну суму

У Родрігеса не вийшло, ми віддали його в оренду. Можливо, він щось переосмислить. Але я вважаю, що якби він правильно і професійно ставився до своїх обов'язків, допоміг би команді.

Він кваліфікований футболіст, і недарма селекційна служба і Олександр Хацкевич, який тоді був головним тренером, його запрошували. Ніякий тренер не хоче послабити команду. Іноді це вдається, іноді ні", – цитує Суркіса Sportarena.

Жерсон Родрігес не потрібен Динамо – чому в Києві можуть радіти першим успіхам скандального гравця в Туреччині