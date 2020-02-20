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Суркіс: Якби Жерсон Родрігес правильно і професійно ставився до своїх обов'язків, допоміг би Динамо

18:04 4805 Читать на русском
Суркіс: Якби Жерсон Родрігес правильно і професійно ставився до своїх обов'язків, допоміг би Динамо
Жерсон Родрігес / фото: Анкарагюджю

Президент Динамо Ігор Суркіс вважає, що Жерсон Родрігес, який на правах оренди до кінця сезону буде виступати за турецький Анкарагюджю, не встиг адаптуватися в Києві.

"Я до кожного футболіста ставлюся з величезною повагою. Той же Родрігес не встиг адаптуватися. Якщо взяти того ж Де Пену, який прийшов до нас вільним агентом, і ми отримали за це масу критики. Карлос довів, що є висококласним футболістом, і що допомагає команді.

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У Родрігеса не вийшло, ми віддали його в оренду. Можливо, він щось переосмислить. Але я вважаю, що якби він правильно і професійно ставився до своїх обов'язків, допоміг би команді.

Він кваліфікований футболіст, і недарма селекційна служба і Олександр Хацкевич, який тоді був головним тренером, його запрошували. Ніякий тренер не хоче послабити команду. Іноді це вдається, іноді ні", – цитує Суркіса Sportarena.

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