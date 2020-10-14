"Нужно выделить Бущана, который за последнее время сделал колоссальный прорыв. Игорь Суркис должен готовить уже факс, потому что зимой придет приглашение в хороший европейский клуб с отличным ценником. Я уверен на 100%. Он сделал большой прорыв.

Бущан совершил больше всего сейвов в Лиге наций 2020/21

Я очень тщательно рассматриваю всю команду, подробно разбираю игроков. У нас очень много молодых футболистов, проявил себя в сборной 18-летний Забарный, который за молодежку практически не выступал. Важно, что в таком молодом возрасте он показывает хороший и стабильный футбол. В таком возрасте очень важна стабильность. Это большой месседж для молодежи, чтобы они себя проявляли.

Я слежу за молодежной сборной, там очень большая группа игроков может уже стучаться в национальную команду. Как раз такой момент был, что большая группа игроков Шахтера из-за коронавируса не приехала в сборную. Это была большая возможность увидеть глубину резерва. Я уверен, что Шевченко увидел уже потенциальных игроков для основной обоймы", – цитирует Вячеслава Шевчука ТК Футбол.

Напомним, в матче 4-го тура Лиги наций Украина впервые в истории победила сборную Испании со счетом 1:0. Георгий Бущан отметился несколькими сейвами.

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