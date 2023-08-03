"Ярмоленко нашел я. Меня предупредили, что за Десну против Динамо-2 будет играть талантливый парень. Мы сидели на трибуне, смотрели. После игры я подошел к тренеру и сказал, что хочу Ярмоленко забрать.

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Я его обманул, потому что сказал, что уже разговаривал с президентом, что мы его купим. Администратор Динамо повел Ярмоленко в отель, я доложил Суркису, и он тогда Андрея купил.

Потом Ярмоленко играл за Динамо, травмировался и выпал на 3-4 месяца. Через год мы сидим, смотрим, играет Ярмоленко. Откровенно говоря, плохо играет, и Суркис говорит: "Смотри! Что это за футболист? Кого мы купили? Кого ты мне привез?". Тогда я промолчал. Но проходит время – и Ярмоленко заиграл. Теперь он "папаня" на футбольном поле", – рассказал Сабо в интервью Sportarena.

Напомним, Ярмоленко перешел в Динамо в 2006-м и находился в структуре киевского клуба до 2017 года. В июне 2023-го он вернулся в стан "бело-синих".

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