"Эмоции переполняют. Вернуться на этот стадион... Минус только один – не было болельщиков. Но мы чувствуем их поддержку. Эта игра для них. Главное, что мы победили.

Сидорчук едва не снес Ярмоленко, забавно отобрав мяч в атаке – видео конфуза капитана Динамо на старте УПЛ

Уровень Премьер-лиги? Пока трудно говорить в целом, потому что прошел только один матч. Все команды, которые играют против Динамо, выходят с повышенной мотивацией. Тем более, когда пропускаешь быстрый мяч, становится тяжело. Соперник закрывается. Главное, что смогли создать моменты и забить. Довели матч до логического завершения.

Хотелось забить, но, как я говорил ранее, для меня самое главное – вернуть чемпионство в Киев. Буду отдавать для этого все силы на поле. Сегодня их хватило на 70 минут. Будем работать, чтобы хватало на 90. Главное – чемпионство. Я доволен матчем. Каждая игра должна быть для нас как финал.

Красная карточка для вратаря Миная? Я не пробрасывал мяч. Просто был отскок, хотел двигаться дальше, а вратарь заблокировал. Считаю, что это чистая красная карточка. Такая же, как и у нас.

Готовность команды к сезону? Считаю, что мы хорошо готовы. Никогда за свою карьеру мы так много не бегали, как на сборах. Считаю, что физически мы готовы хорошо", – сказал Ярмоленко в комментарии Football Hub.

Напомним, последний раз Андрей играл за Динамо 6 лет назад – в августе 2017 года в квалификации Лиги Европы против португальского Маритиму.

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