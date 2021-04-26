Президент "бело-синих" Игорь Суркис в очередной раз отметил, что успехи киевлян напрямую связаны с главным конкуретного, ведь чем сильнее Шахтер, тем сильнее Динамо.

"Ахметов поздравил меня первым, чтобы вы понимали. Я не успел зайти в раздевалку, как раздался звонок. Ринат Леонидович поздравил очень тепло и искренне.

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Он мудрый и умный человек, который понимает, как зарабатывать и тратить деньги, как создаются большие команды. Нет Динамо – нет Шахтера. Нет Шахтера – нет Динамо. Поймите вы это. Сегодня в Украине осталось два клуба, которые могут вести какую-то конкурентоспособную битву. Это Шахтер и Динамо.

Динамо какими-то своими амбициями, заложенными традициями компенсирует финансовую составляющую Шахтера. Уверяю вас, в каждом матче мы в этом году наиграли на эти медали. Нам это чемпионство никто не подарил. Стал Шахтер сильнее или слабее – пускай это оценивают в стане Шахтера. Следующий сезон будет не легче", – сказал Суркис в эфире "Великого футбола".

Напомним, Динамо накануне разгромило Ингулец со счетом 5:0 и досрочно стало чемпионом Украины. После 23-х туров киевляне опережают Шахтер на 13 пунктов.

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