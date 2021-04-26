Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс вкотре зазначив, що успіхи киян напряму пов'язані з головним конкуретном, адже чим сильніший Шахтар, тим сильніше Динамо.

"Ахметов привітав мене першим, щоб ви розуміли. Я не встиг зайти у роздягальню, як пролунав дзвінок. Рінат Леонідович привітав дуже тепло і щиро.

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Він мудрий і розумний чоловік, який розуміє, як заробляти і витрачати гроші, як створюються великі команди. Немає Динамо – немає Шахтаря. Немає Шахтаря – немає Динамо. Зрозумійте ви це. Сьогодні в Україні залишилося два клуби, які можуть вести якусь конкурентоспроможну битву. Це Шахтар і Динамо.

Динамо якимись своїми амбіціями, закладеними традиціями компенсує фінансову складову Шахтаря. Запевняю вас, у кожному матчі ми цього року награли на ці медалі. Нам це чемпіонство ніхто не подарував. Став Шахтар сильнішим чи слабшим – нехай це оцінюють у таборі Шахтаря. Наступний сезон буде не легшим", – сказав Суркіс в ефірі "Великого футболу".

Нагадаємо, Динамо напередодні розгромило Інгулець з рахунком 5:0 і достроково стало чемпіоном України. Після 23-х турів кияни випереджають Шахтар на 13 пунктів.

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