"Я дуже вдячний Мірчі Луческу за його роботу в Динамо. Справа навіть не в тому, що він двічі виводив команду до Ліги чемпіонів та вигравав трофеї, а у його професіоналізмі, досвіді та кроках з вдосконалення роботи клубної системи.

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Луческу не тільки досягав результатів, а й виховав багато талановитих гравців. У Мірчі був повний кредит довіри, ми були готові чекати, поки він побудує нову команду, яка буде боротися за чемпіонство та успішно грати у єврокубках. Але це було його особисте рішення, то ж ми були змушені прийняти таку позицію головного тренера.

Сподіваюсь, що той досвід, який він передав гравцям та тренерському штабу, допоможе нам вийти на новий рівень", – цитує Суркіса офіційний сайт "біло-синіх".

Нагадаємо, Шовковський раніше він вже виконував обов'язки головного тренера, коли з квітня по червень 2023 року "страхував" Мірчу на тренерському містку Динамо, поки той відновлювався після операції на стегні. Олександр навіть був визнаний найкращим тренером 24-го туру УПЛ сезону 2022/23.

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