Исполняющим обязанности главного тренера Динамо стал Александр Шовковский, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Ассистентами 48-летнего специалиста станут Эмилиан Карас и Олег Гусев. Тренером вратарей будет Михаил Михайлов.

К слову, Шовковский вошел в тренерский штаб Луческу в январе 2023 года. Ранее он уже исполнял обязанности главного тренера, когда с 26 апреля по 21 июня "страховал" Мирчу на тренерском мостике Динамо, пока тот восстанавливался после операции на бедре. Александр даже был признан лучшим тренером 24-го тура УПЛ сезона 2022/23.

Напомним, накануне Луческу подал в отставку после поражения Динамо от Шахтера (0:1). После 13-ти туров Динамо идет в турнирной таблице УПЛ на седьмой строчке, набрав 16 очков.

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