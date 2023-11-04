"Я хотел остаться и сыграть этот матч с Шахтером. С ними я начал, с ними и хотел закончить. Я хотел закончить победой над ними. После игры я попрощался с игроками. Я обнял их и поблагодарил. И в раздевалке Шахтера я поблагодарил. Это были игроки, которые дебютировали со мной. Они все были там. Через 8 лет я снова встретил их. Я поблагодарил их за все.

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Оставаться в украинском футболе 15 лет означает очень много. Это было тяжелое время. Я не хотел сдаваться и выглядеть трусом из-за этой ситуации.

Я не уверен, что это последние моменты. Это был момент, когда я должен был принять решение. Прошло 3 года, как я здесь, у нас была пандемия, потом война, мы остались, мы пытались создать новую команду, потому что иностранные игроки уходили, опытные игроки были проданы.

Я очень много сделал для украинского футбола. Настал момент, когда мне пришлось позволить кому-то младшему заниматься этими молодыми игроками, быть ближе к их возрасту. Я принял решение раньше, мне было тяжело эмоционально. Когда были минуты молчания по погибшим в результате войны, это было очень трудно.

Месяц назад мы опережали Шахтер на 6 очков, я не знаю, что произошло. Я думал, что пришло время уйти на пенсию, взять полную ответственность за последние результаты. Тренер должен знать, когда нужно пожертвовать. Было несколько впечатлений, которые повлияли на меня.

Я давно мог это сделать, общался с президентом, но хотел сыграть этот матч с Шахтером. Даже финансовые возможности были не такие, как у Шахтера. У нас были только игроки из академии, у нас не было конкуренции на позициях, это было не очень хорошо. Гвардиола каждый год меняет игроков, чтобы не попасть в рутину. Либо вы меняете тренера, либо игроков. Два-три раза менеджеры мне отказывали в трансферах, я решил сделать это сразу, ни у кого не спрашивая советов.

Меня мотивирует только одна вещь – страсть к футболу. В футболе, когда умирает надежда, страсть остается. Когда у вас трудный момент, то, что несет вас вперед – это страсть. Это чрезвычайно.

Если мне позволит здоровье, я продолжу. Без футбола для меня нет жизни. Люди из Динамо даже на мгновение не думали, что я могу уйти на пенсию. Все жалеют, что я принял такое решение. Вернусь домой, посмотрю, как себя чувствую, потом мыслями полечу к футболу. Все зависит от здоровья. Когда я скажу, что ухожу на пенсию, это будет означать, что моя жизнь закончится. Я стараюсь думать, что это еще не конец. Все люди моего возраста должны думать позитивно, что они еще могут помочь. Я не чувствую себя старым. Не хороните меня пока", – цитирует Луческу Digi Sport.

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