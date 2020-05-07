"Суркис – мой футбольный отец": экс-звезда Динамо мечтает о возвращении в киевский клуб

Экс-хавбек Динамо Огнен Вукоевич рассказал об отношении к Динамо и Украине в целом.

"Загреб – моя первая команда и первая любовь. Но Киев дал мне в жизни все. Я всегда говорю, что Игорь Михайлович – мой футбольный отец, а Динамо Киев – команда моей жизни.

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Украина – моя вторая страна, а в Киеве чувствую себя, как в Загребе. Я связываю свое будущее с киевским клубом, ведь Динамо – это моя жизнь", – сказал Вукоевич в программе DynamOnline.

Напомним, Огнен выступал за Динамо с 2008 по 2015 годы. В мае 2019-го стал главным тренером юношеской сборной своей страны. Параллельно продолжает сотрудничество с "бело-синими" в качестве скаута.

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